O defensor Alexis Salinas, jogador do Arsenal de Sarandí, time que disputa a primeira divisão da Argentina, sofreu a perda da visão de um dos seus olhos após ser atingido pelo disparo de uma bala de borracha em uma via pública e sem motivo aparente.

Alexis Salinas sofreu a perda da visão após s er atingido pelo disparo de uma bala de borracha er atingido pelo disparo de uma bala de borracha

"Eu tento de ser forte, ser capaz de sair disso. Tenho medo de não voltar a ver meu filho de quatro anos", disse o defensor, nesta quarta-feira, detalhando à imprensa o fato ocorrido na noite da última segunda-feira, quando estava com alguns amigos na cidade de Gregorio de Laferrere, perto de Buenos Aires.



O jogador, de 22 anos, sofreu no rosto o impacto do disparo de um desconhecido. "Estávamos sentados em um canteiro, tudo foi muito rápido. Eu só vi uma explosão na minha frente", disse Salinas, que perdeu o olho esquerdo e também sofreu danos à vista direita.



Salinas, que ganhou seu primeiro contrato profissional no Argentinos Juniors, chegou ao Arsenal logo após o clube obter o acesso, mas ainda não havia estreado na elite do futebol do país.



Em relação a quem seria o responsável pelos tiros e por que ocorreu o ataque, Salinas disse que "erraram a pessoa" ou "talvez tenha sido um garoto que estava com a cabeça ruim drogado e que resolveu atirar." Ele também indicou que ataques como o que ele sofreu ocorrem "com bastante frequência" em bairros "complicados".



O jogador passou por uma operação e vai ser submetido a nova intervenção na próxima terça-feira para tentar garantir a visão do olho direito.



Segundo versões jornalísticas, os disparos contra Salinas teriam ocorrido de uma espingarda e de um carro ocupado por várias pessoas.



O Arsenal revelou que o clube vai cobrir todos os custos médicos envolvidos na recuperação do jogador, também apontando que "os médicos do elenco profissional estão acompanhando Alexis".



"Alexis, jogador da nossa instituição, sofreu a perda da visão de um dos olhos devido a um projétil atingir seu rosto em um ato de insegurança. O Arsenal está em contato permanente com Alexis e manda forças para sua família", pronunciou-se o clube através do Twitter.