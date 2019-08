Pivô do Corinthians e com jogos disputados pela seleção brasileira, Douglas Nunes foi assassinado neste domingo (11) de madrugada em Erechim, no Rio Grande do Sul. O jogador, de 27 anos, foi baleado na saída de uma casa noturna. Pouco antes, o time do Parque São Jorge havia perdido para o Atlântico, por 5 a 3, pela semifinal da Taça Brasil.



Segundo testemunhas, Douglas Nunes e outros jogadores teriam se envolvido em uma discussão dentro de uma boate na Avenida Sete de Setembro, centro da cidade gaúcha. Na saída da casa noturna, Douglas foi atingido por disparos feitos de dentro de um carro.



Douglas foi socorrido por bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar local procura o automóvel com os suspeitos de terem atirado no atleta.



Douglas Nunes foi formado nas categorias e base do Corinthians. Irmão do também pivô Betão, ele também jogou no Orlândia e Kairat Almaty, do Casaquistão. Voltou ao Parque São Jorge em 2017.



Nas redes sociais e no site do clube, o Corinthians lamentou a morte do jogador. "O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do jogador Douglas Nunes, do futsal alvinegro, durante esta madrugada. Força aos familiares e amigos nesse momento tão difícil".