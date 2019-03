Afastado dos gramados desde o fim do ano passado, o volante Leandro Donizete recorreu à sua velha casa para se recuperar da cirurgia no joelho que o deixou fora de combate nesta temporada. Apesar do contrato vigente com o América, o "General", há mais de um mês, usufrui da estrutura da Cidade do Galo para ficar novamente 100% fisicamente.

Peça do elenco alviverde que acabou rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o volante de 36 anos deveria retornar ao Santos, clube no qual tem contrato até dezembro, mas, com a lesão no joelho direito, teve vínculo estendido com o Coelho até o fim do tratamento, quando retornará à Vila Belmiro.

De acordo com o América, os atletas têm a liberdade de escolher o profissional que será responsável pela intervenção cirúrgica e que os acompanhará durante todo o tempo de recuperação. Com isso, Donizete optou por Rodrigo Lasmar, médico do Atlético e da Seleção Brasileira, com quem conviveu quando defendeu a camisa preta e branca.

Ainda não se sabe quanto tempo o General ficará fora de combate. Enquanto isso, ele segue matando saudade das idas diárias ao Centro de Treinamentos do clube pelo qual fez 231 jogos entre 2012 e 2015.

Número de Leandro Donizete pelo Atlético:

Jogos: 231

Gols: 4

Vitórias: 132

Empates: 49

Derrotas: 50

Títulos: Campeonatos Mineiros de 2012, 2013 e 2015, Copa Libertadores da América de 2013; Recopa Sul-Americana de 2014; Copa do Brasil de 2014 e Florida Cup 2016