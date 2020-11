Sem poder contar com o atacante Keno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Jorge Sampaoli foi obrigado a mudar as peças no ataque do Atlético para a partida desta segunda-feira (2), contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Um dos promovidos a titular pelo comandante foi o compatriota argentino Matías Zaracho, recém-contratado.

Zaracho, que não atuava há cerca de sete meses antes de estrear no duelo contra o Sport - o meia foi acionado na segunda etapa do jogo que terminou empatado em 0 a 0 -, e, pela primeira vez, começará entre os onze no novo clube. Ex-Racing, ele é o jogador mais caro da história do Atlético; para contratá-lo, o clube precisou desembolsar cerca de R$ 33 milhões.

A bola rola a partir das 17h para a partida que pode devolver a liderança da Série A aos mineiros. Com 32 pontos, o Galo tem três a menos que Flamengo e Internacional e, até o momento, dois jogos a menos. Com um triunfo e, apensar dos mesmos 35 pontos, o Atlético ficará no topo pelo critério de número de vitórias.