O zagueiro Igor Rabello, atleta que mais entrou em campo pelo Atlético em 2019, mudou de time. Mas o torcedor atleticano não precisa se preocupar com esta informação. Garantido no elenco alvinegro na próxima temporada, o defensor 'trocou de colete' na vida pessoal, quando, há uma semana, entrou na igreja e assinou contrato com a equipe dos casados.

Curtindo férias/lua-de-mel no Caribe, ao lado da esposa Isadora, Rabello usa as redes sociais para mostrar os primeiros passos nesta nova fase e recarrega as energias para o 2020 que se aproxima. Ao lado do experiente Réver, ele seguirá com a missão de comandar a zaga atleticana, num ano em que o clube promete grande reformulação no elenco.

"Se você quer saber a forma de me fazer feliz, apenas exista, seja só você mesma, não precisa de mais nada. Ontem realizamos o nosso sonho e esse sonho só poderia ser com você, a pessoa que eu escolhi desde 2011, o grande amor da minha vida!", postou o zagueiro no Twitter, no dia seguinte da cerimônia.

Com 64 jogos realizados em 2019, Igor Rabello foi o atleta mais utilizado pelos treinadores que passaram pelo clube. Contratado junto ao Botafogo, ele se firmou entre os onze titulares e iniciará o "ano novo" como dono da posição. Agora, rival do "time dos solteiros".