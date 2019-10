Pela primeira vez dois jogadores brasileiros de futebol americano participaram de uma peneira com atletas internacionais realizada pela NFL (a liga norte-americana de futebol americano) na cidade de Colônia, na Alemanha, entre os dias 19 e 20 de outubro. Luis Polastri e Otávio Amorim, que jogam no Timbó Rex, equipe de Santa Catarina que disputa a primeira divisão da liga brasileira da modalidade, foram os convidados.



Na peneira, chamada de "Combine", os jogadores fazem uma série de avaliações físicas. São medidos por olheiros da NFL e realizam atividades de campo para avaliar suas habilidades como velocidade, agilidade, impulsão e força. Nesta edição do Combine internacional, participaram 32 atletas de 19 países, como Alemanha, México, Reino Unido e Japão.



"Os talentos que participaram do Combine deste ano superaram nossas expectativas, foram atletas muito fortes e explosivos que se destacaram principalmente nas atividades de salto e no supino", explica Damani Leech, diretor da NFL International.



O objetivo da liga norte-americana de futebol americano em realizar esta peneira é selecionar os jogadores que mais se destacarem. Eles participariam de um período de treinos nos Estados Unidos no início de 2020, com chances de serem alocados em times da NFL no programa chamado International Player Pathway, que existe desde 2017.



"Estou muito animado, eu e o Otávio somos os dois primeiros brasileiros a participar de um Combine e quis representar bem o Brasil e minha família", diz Polastri, que joga como linebacker, uma posição da defesa. "Essa oportunidade significa muito pra mim, jogar na NFL é um sonho desde que eu era jovem e comecei a jogar futebol americano."



"É incrível, essa oportunidade não é para qualquer um e eu fiquei muito feliz quando surgiu o convite e estou muito feliz de representar o meu País", comemora Amorim, que é jogador da linha ofensiva da equipe catarinense. "Quis mostrar a todos o País maravilhoso que é o Brasil."



Os dois seguem os passos de Durval Queiroz, o Duzão, que entrou na NFL a partir deste programa e atualmente está na equipe de treinos do Miami Dolphins. A liga prevê que os selecionados para irem aos Estados Unidos participarem do período de treinos serão divulgados no início de dezembro.