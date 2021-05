A rotina de preparação do América para o clássico deste domingo (16), às 16h, contra o Atlético, no Independência, pela ida da decisão do Mineiro, envolve muito treinamento no dia a dia e também estudo e análise de vídeos dos jogos do adversário. E nesta quinta-feira (13), os alviverdes terão mais um “dever de casa”, conferindo à partida do rival diante do América de Cali, pela Copa Libertadores, como enfatiza o goleiro Matheus Cavichioli.

"Temos uma semana bacana para trabalhar e estudar bastante a equipe deles. Podemos assistir ao jogo deles também para estudar ainda mais, ter mais noção do que fazem, mais ainda do que já sabemos. A comissão está nos passando todos os detalhes para que no fim de semana a gente desempenhe nosso melhor neste confronto de ida", comenta.

Indagado sobre qual seria o segredo para superar uma equipe com um investimento muito maior, no caso o Galo, o arqueiro pontuou algumas situações.

"A vontade de vencer e a entrega que a gente tem. Independentemente de valor financeiro ou nome, temos mostrado nosso valor como atletas e profissionais. A gente chega humilde, sabendo que o investimento de lá é maior, e os nomes de lá são mais conhecidos, mas eles nos respeitam bastante também, sabem que aqui tem qualidade, com nós sabemos que lá também tem qualidade”, diz.

E enfatiza que o América aprendeu com os erros do duelo entre as equipes na primeira fase do Estadual, vencido pelo Atlético por 3 a 1. “Agora tudo zera, momento diferente. O segredo é a entrega, a disposição e aproveitar melhor as oportunidades", destaca.