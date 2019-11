O revés por 1 a 0 para o Athletico-PR, neste domingo (24), no Mineirão, foi um duro golpe para o Galo. Tanto que, na saída do gramado, os jogadores do Atlético tentavam, sem convencer, explicar a 15ª derrota do time no Brasileirão.

“A gente se desconcentrou no final”, limitou-se a dizer o meia Otero (foto), em entrevista à Rádio Itatiaia.

Já o meia-atacante Marquinhos utilizou um discurso maior. “É difícil explicar. A gente luta muito para sair com o resultado, mas não saiu do jeito que a gente queria. A resposta agora é 'trabalho' para evoluir. Quando as coisas não são para acontecer, não acontecem. Infelizmente o futebol é injusto”, comentou.

O lateral-direito Patric foi outro que tentou fazer uma análise. “A gente conseguiu neutralizar muito bem a equipe deles (Athletico-PR). Só que não aproveitamos as chances criadas. O primeiro objetivo é somar os pontos (para não cair) e depois seguir trabalhando”, afirmou.

O Galo tem 41 pontos, em 13º lugar, e ainda tem risco de ser rebaixado para a Série B. O próximo duelo será nesta quarta-feira (27), diante do Bahia, às 21h, na Fonte Nova. No turno, o alvinegro perdeu para o tricolor por 1 a 0, no Independência.