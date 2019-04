O bicampeonato mineiro do Cruzeiro deixou os jogadores do Atlético chateados e, após o empate em 1 a 1 entre Raposa e Galo no estádio Independência, resultado que garantiu o título ao clube estrelado, o meio-campista atleticano deu uma declaração que motivou uma zoação por parte dos jogadores celestes.

Ao dizer em entrevista ao canal Sportv: "Perder desta forma, a gente fica um pouco mais chateado. O adversário não fez nada para merecer o título", os cruzeirenses invadiram o perfil do canal no Instagram para responder o atleticano.

"Estamos invicto (sic) o ano todo, não fizemos nada mesmo, vocês que fizeram, parabéns marqueteiro", disparou o meia Thiago Neves. O lateral-direito Edilson foi mais pelo lado da gozação: "Fica tisti não", disse usando vários emoticons de risadas (ferramentas que demonstram sensações nas redes sociais).

O atacante Sassá foi outro que respondeu nos comentários do Sportv no Instagram: "Invicto, com o desenho de cinco canecas de cerveja".

O novato Pedro Rocha também não perdeu a oportunidade de responder ao rival atleticano. O atacante usou os emoticons de olhos, um boneco pensativo e outro dando gargalhada.

O goleiro Fábio e o meio-campista Robinho também usaram "as carinhas" para questionar a declaração de Luan.

O camisa 1 escreveu "Invicto" e colocou o bonequinho de óculos escuros e duas mãos levantadas para o alto. Robinho colocou vários olhos e também escreveu a mesma palavra que o goleiro da Raposa.

Vários torcedores também usaram a rede social para questionar a declaração do meio-campista alvinegro.