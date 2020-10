A vitória não veio, mas pelo menos o Cruzeiro se safou de uma derrota nos Aflitos, neste domingo (25). Graças ao banco de reservas. Foram dos pés de dois suplentes que saiu a jogada do gol de empate, em 1 a 1, em duelo com o Náutico, válido pela 18ª rodada da Série B do Brasileiro.

Aos 40 minutos do segundo tempo, Patrick Brey, que entrou no lugar de Matheus Pereira, deu a assistência para o tento de Airton, escolhido para a vaga de Arthur Caike no decorrer da partida.

Este, aliás, foi o primeiro gol de Airton com a camisa estrelada, “o primeiro de muitos”, como destaca o atacante. “Infelizmente não veio a vitória. Fiquei bastante feliz pelo gol, em um clube gigante como o Cruzeiro”, ressaltou ele, ao canal oficial da Raposa no YouTube.

Por sua vez, Patrick Brey lamentou o fato de a equipe continuar na zona de rebaixamento. Porém, enxerga um futuro promissor aos celestes. “Sabemos da grandeza do Cruzeiro. Sempre buscamos a vitória, seja dentro ou fora de casa. Conseguimos um ponto. Vamos seguir, treinar mais para sair com mais resultados positivos", disse.

O Cruzeiro volta a campo na sexta-feira (30), no Mineirão, às 21h30, contra o Paraná, no encerramento do primeiro turno.