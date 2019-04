Os jogadores do São Paulo deixaram o gramado da Arena Corinthians lamentando a perda do título, muitos deles chorando, mas fizeram questão de destacar a vontade e a dedicação dos atletas na decisão perdida para os corintianos. Com gol de Vagner Love no fim, o time alvinegro venceu por 2 a 1 e conquistou o tricampeonato estadual.



Com alguns nervosos e outros desolados, os atletas decidiram ir para os vestiários logo após o apito final, antes mesmo da premiação. O grupo havia decidido não participar da cerimônia de premiação, até que Raí, executivo de futebol tricolor, foi falar com o elenco e o trouxe de volta para o gramado.



Logo após receber as medalhas, alguns deles logo a tiraram do peito, como o lateral Reinaldo, um dos mais exaltados com a bola rolando. Ele, Luan e Antony foram alguns dos são-paulinos que choravam muito após o apito final. Luan caiu no gramado e precisou ser acolhido pelo técnico Cuca para se levantar e ir receber a medalha de vice-campeão.



Um dos líderes do grupo, Hudson elogiou o desempenho dos jogadores na saída do gramado. "A molecada está de parabéns. Fizemos uma boa campanha, mas infelizmente não conseguimos o título. Vamos seguir em frente e chegaremos forte para o Brasileirão", disse o capitão, que iniciou a partida como lateral-direito e terminou como volante.



Para Arboleda, o time tricolor deixa uma boa impressão para a sequência da temporada. "Estamos triste pelo resultado, mas a gente brigou muito para estar aqui e deixamos o campeonato mais forte do que entramos. Vamos brigar muito por títulos nesse ano. A gente batalhou demais para ganhar esse título, mas não conseguimos. Fica a lição e a sensação de que estaremos forte", comentou.