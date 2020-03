O sábado (14) será um dia movimentado para os atleticanos. Na parte da tarde, a partir das 14h30, a equipe feminina estreia na Série A2 do Campeonato Brasileiro contra o Vila Nova, do Espírito Santo; mais tarde, a partir das 19h, será a vez dos homens entrarem em campo para encarar o Villa Nova, em Nova Lima, pela nona rodada do Campeonato Mineiro.

Para o duelo das atletas, que terão como palco de mando durante a competição nacional a Arena Independência, o clube adotou um padrão de longa data e escalou garotos da categoria Sub-20 para trabalharem como gandulas no confronto entre mineiras x capixabas.

Os laterais Claudinho e Iury Marley, o zagueiro Guilherme Silva, os atacantes Patrick Cruz e Samuel Ethor, e o goleiro Sivaldo foram os escolhidos para a função na partida que marca o debute do feminino no Grupo E, que também conta com Real Brasília, Botafogo, Vasco e Goiás. Para o técnico Túlio Hoffmann, inclusive, este é o 'Grupo da Morte' da divisão de acesso.

🐓💄⚽️ Treinador Túlio Hoffamann fal sobre o @GaloFFeminino no Brasileirão A2 e da importância da torcida apoiando as atletas na @arenaindepa. | @jornalhojeemdia pic.twitter.com/5RSkAJEYmO — HENRIQUE ANDRÉ (@ohenriqueandre) March 12, 2020

Ingressos

Começa nesta sexta-feira (13) a venda de ingressos para a estreia do Galo Futebol Feminino no Campeonato Brasileiro A2, às 14h30 deste sábado, contra o Vila Nova-ES, na Arena Independência. Os bilhetes custam R$10,00 (Inteira) e R$5,00 (meia entrada).

Confira os dias, horários e locais da venda de ingressos:

Sexta-feira (13/3)

10 às 17h - Lojas do Galo Labareda, Lourdes, Centro BH e Sion

10 às 18h – Loja do Galo Betim Centro

10 às 21h – Lojas do Galo Betânia, Shopping Monte Carmo Betim, Minas Shopping e Shopping Del Rey

Sábado (14/3)

10 às 15h - Bilheteria Pitangui da Arena Independência.

A equipe alvinegra está no Grupo E da competição, juntamente com Vila Nova (ES), Vasco da Gama (RJ), Real Brasília (DF), Botafogo (RJ) e Goiás (GO).

Tabela do Galo FF na 1ª fase do torneio:

1ª rodada – Galo FF x Vila Nova (ES) - 14/03 (sáb) 14h30

2ª rodada - Vasco (RJ) x Galo FF - 22/03 (dom) 15h

3ª rodada - Galo FF x Real Brasília (DF) - 29/03 (dom) 15h

4ª rodada – Botafogo (RJ) x Galo FF - 05/04 (dom) horário a definir

5ª rodada – Galo FF x Goiás - 19/04 (dom) horário a definir