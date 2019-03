Se a equipe principal do Cruzeiro prioriza a Copa Libertadores, a reserva tem levado a sério o Campeonato Mineiro. No jogo de número 200 no "Novo Mineirão", a Raposa não teve dificuldades para vencer o Tombense por 2 a 0, gols de Sassá e David, e seguir na briga pelo topo da tabela da competição estadual. Aos 39 minutos da segunda etapa, para completar o show, o goleiro Rafael ainda defendeu pênalti cobrado pelo experiente Juan, estrela do time de Tombos.

Com o triunfo conquistado neste domingo, o 126º no Gigante da Pampulha desde 3 de fevereiro de 2013 ­­- primeiro jogo após a reforma do estádio para a Copa do Mundo -, o time celeste chegou aos 19 pontos e terminou a nona rodada com três a menos que o líder Atlético e dois a menos que o vice América. Além disso, ao lado do Coelho, ainda não sabe o que é ser derrotado no Mineiro.

"Nosso objetivo é ganhar ritmo, rodar mais, pois a sequência de jogos será enorme pela frente. Vamos precisar deles e por isso é importante estas oportunidades", comenta o técnico Mano Menezes.

Susto de Neves

A baixa no jogo contra o Tombense ficou por conta da saída do meia Thiago Neves, que deixou o campo aos 22 minutos do segundo tempo com dores na panturrilha, a mesma que o tirou dos principais compromissos do ano. Contudo, de acordo com o departamento médico do clube, o camisa 10 saiu da partida por precaução e, com isso, não deve ficar fora de atividade por muitos dias.

No próximo domingo (17), a missão do comandante gaúcho e de seus comandados será secar os rivais, que se enfrentam às 16h no Gigante da Pampulha, e torcer para que o duelo não tenha vencedor. Se o alvinegro conseguir os três pontos, a chance de o Cruzeiro chegar à primeira colocação irá para lago abaixo; caso o triunfo seja do alviverde, a esperança seguirá viva na Toca da Raposa.

O próximo compromisso celeste no Mineiro será no sábado (16), dia que antecede o confronto entre os principais rivais. Provavelmente com o time alternativo, o mesmo que venceu o Tombense, o time de Mano enfrentará o Tupi, em Juiz de Fora. O Galo Carijó, lanterna da competição, é o único que ainda não venceu.

Na quarta-feira (13), a chave será virada para a competição mais importante da América. Às 19h15, o terceiro colocado do Estadual terá pela frente o Deportivo Lara, da Venezuela, em jogo válido pela segunda rodada da Copa Libertadores. Na estreia, os mineiros foram à Argentina e derrotaram o Huracán por 1 a 0, gol do meia Rodriguinho.

Longa Invencibilidade

Com a vitória conquistada na nona rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro chegou a 37 jogos sem perder para equipes do interior. O último revés aconteceu em 2015, justamente contra o time de Tombos, vítima deste domingo.

Se forem considerados apenas os jogos em que foi mandante no Mineirão, o Cruzeiro completou neste fim de semana seu 20º jogo e o retrospecto agora é de 17 vitórias e apenas três empates, sendo dois deles em clássicos contra o Atlético.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 x 0 TOMBENSE

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Marcus Vinícius Gomes

Gols: Sassá, aos 16 minutos do primeiro tempo, David, aos 10 do segundo tempo (Cruzeiro)

Cartões: Dedé, Jadson (Cruzeiro); Reynaldo (Tombense)

CRUZEIRO – Rafael, Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno, Dodô, Lucas Silva, Ariel Cabral, Thiago Neves (Marquinhos Gabriel), David (Renato Kayser), Jadson e Sassá (Vinícius Popó) Técnico: Mano Menezes

TOMBENSE – Felipe, Bruno Ferreira, João Victor, Reynaldo, Lincoln Silva, Rodrigo, Lucas de Sá (Vander), Ruan, Everton, Cássio Ortega (Abner), Ricardo Jesus (Edson)

Técnico: Ricardo Drubscky

Público Presente: 11.756

Público Pagante: 6.984

Renda: R$ 106.567,00