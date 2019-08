Os mais de 20 mil torcedores que já garantiram ingresso para Atlético e Bahia, neste sábado (24), no Independência, podem acompanhar a estreia de Di Santo com a camisa alvinegra. Tudo dependerá da vontade de Rodrigo Santana.

O argentino, que foi anunciado pelo Atlético no dia 4 de agosto, treinou normalmente com a equipe considerada reserva nesta quarta-feira (21) e deve ser relacionado para a partida deste sábado.

Desde que chegou ao Atlético, o centroavante vem aprimorando seu preparo físico, já que não atuava em uma partida oficial desde abril deste ano. Com a má fase dos centroavantes do elenco, Di Santo é mais uma esperança do torcedor para o comando de ataque do Galo no futuro.

Caso ele seja confirmado na lista de relacionados, ficará no banco de reservas, podendo ser acionado no decorrer do duelo.