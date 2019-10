A vitória por 2 a 1 de virada do Atlético sobre o Ceará, no último domingo (29), no Independência, pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, quando algumas organizadas do clube promoveram o protesto chamado de “Público Zero”, teve quase a metade dos 6.131 torcedores presentes ao estádio pagando sem pagar.

Com base no boletim financeiro da partida, publicado no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as pessoas que entraram sem pagar ingresso somaram 2.831. Assim, o público pagante do confronto foi apenas 3.300.

Com um fracasso de público tão grande, não havia como o Atlético fechar o borderô do jogo de forma positiva. E o clube, além dos R$ 47.121,00 proporcionados pela venda dos 3.300 ingressos teve de completar as despesas da partida desembolsando mais R$ 144.326,20, sendo este o valor da sua renda líquida, que foi negativa.

A análise do boletim financeiro mostra, por exemplo, que só a segurança privada contratada custou quase toda a renda bruta do jogo, pois o clube teve de desembolsar R$ 42.265,00. A arbitragem e fiscais custaram R$ 20.203,21.