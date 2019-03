América e Caldense dividirão, na segunda-feira, a tensão de uma decisão de quartas-de-final do Campeonato Mineiro, com outro protagonista: o VAR.

O Video Assistent Referee - ou Árbitro Assistente de Vídeo - será testado pela primeira vez no estádio Independência, palco do jogo decisivo.

A tecnologia será usada para valer a partir das semifinais, mas, para não dar errado, a partida do Coelho diante da Veterana servirá como teste.

A experiência já poderia ter sido feita antes, durante a primeira fase, mas a administração do estádio acabou deixando para o último jogo possível.

Atualmente somente o Mineirão foi liberado para uso do VAR, quando o Cruzeiro conquistou o título da Copa do Brasil, no ano passado, diante do Corinthians.