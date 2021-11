Por conta de uma queda de luz no estádio Independência, o jogo entre Cruzeiro e Vila Nova-GO começou cerca de sete minutos depois do horário marcado (19h). E durou 12 minutos antes de ser paralisado, em função da forte chuva que caía no gramado da Arena do Horto.

Meia hora depois, o árbitro Dewson Fernando Freitas da Silva (PA) retornou para avaliar a situação do gramado e confirmou o retorno dos jogadores.

Os atletas das duas equipes fizeram então um novo aquecimento nos vestiários e retornaram ao gramado.

A partida é válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.