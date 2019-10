Os resultados dos dois jogos adiados da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foram disputados nessa quarta-feira (2), tiveram ligação com a situação do Cruzeiro na competição.

A derrota da Chapecoense para o Corinthians, na Arena Condá, fez com que o time catarinense permanecesse na lanterna da competição, com apenas 15 pontos.

Danilo Avelar marcou para o Timão, que é o quarto colocado, com 41 pontos.

Se o resultado no Sul do país foi bom para a Raposa, o mesmo não se pode dizer da vitória do Vasco por 2 a 1, sobre o Atlético, no Independência.

O triunfo fez com que o time cruzmaltino chegou aos 27 pontos, assumiu a 13ª colocação, e abriu oito pontos do primeiro time dentro do Z-4, justamente a equipe celeste.

Com 19 pontos, na 17ª colocação, o Cruzeiro se prepara para o duelo com o Internacional, no sábado (5), no Mineirão, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Mesmo que vença o Colorado, e o Fluminense – 16º, com 22 pontos - perca para o Botafogo, no dia seguinte, a Raposa não deixa o Z-4 por levar desvantagem no número de vitórias em relação ao Flu (6 a 4).