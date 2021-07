Oficialmente, os Jogos Olímpicos de Tóquio começam nesta terça-feira (20), às 21h (horário de Brasília), com o duelo entre Japão e Austrália, pelo softbol.

Esse esporte foi inserido nas Olimpíadas em 1996, em Atlanta, mas ficou fora da grade de Londres, em 2012, e Rio de Janeiro, em 2016.

No torneio de softbol nos Jogos de Tóquio, seis equipes disputam umas com as outras. As duas melhores medem forças na final, e a terceira e quarta se enfrentam pelo bronze.

Além de Japão e Austrália, participam dessa modalidade Itália, México, Estados Unidos e Canadá.

A festa de abertura dos Jogos Olímpicos será na sexta-feira (23).