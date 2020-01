Na mira do Atlético desde o início do ano passado, o meia colombiano Dylan Borrero, que completou 18 anos no último domingo (5), estará na Cidade do Galo ainda esta semana e oficializado pelo clube como reforço para a temporada.

Como tinha 17 anos, ele não podia assinar vínculo com o clube brasileiro, pois a FIFA não permite a transferência internacional de atletas menores de idade. De acordo com jornalistas colombianos, o clube mineiro desembolsou cerca de € 300 mil euros (R$ 1,4 milhões de reais), segundo o jornalista Diego Rueda.

A reportagem do HD apurou que Dylan estará no Centro de Treinamentos do clube na próxima quinta-feira (9). Rápido, de passadas largas e de bom drible, ele atua como ponta, tanto na direita quanto na esquerda, tem passagens pela seleção de base da Colômbia e já participou de oito jogos como profissional em 2019.