Primeiro título disputado por Jorge Jesus no Atlético pode ser a Supercopa do Brasil, diante do Flamengo

Na quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, o Atlético recebeu o Flamengo, no Independência. Num dos camarotes do estádio do Horto, Jorge Jesus assistiu à vitória do Galo, por 2 a 1, ao lado de Ricardo Guimarães e Rubens Menin. Um reencontro entre o técnico português e os empresários mineiros deve acontecer em breve e, desta vez, com a intenção de selar um acordo.

Naquele jogo de 2019, o time alvinegro era comandado por Rodrigo Santana. Segundo o então presidente atleticano Sérgio Sette Câmara, a visita de Jorge Jesus havia acontecido a convite de Guimarães.

“A gente nem conversou com ele, não. Bati um papo com ele, disse que é um prazer recebê-lo aqui. Ele está realmente aqui para fazer uma visita e não é para tratar de assunto de contratação com o Atlético”, disse o ex-mandatário na ocasião.

O técnico português estava livre no mercado após deixar o comando do Al Hilal, da Arábia Saudita. Agora, o Mister volta a estar desvinculado de qualquer clube, depois da saída do Benfica, e passa a ser o principal alvo do Atlético para assumir a equipe em 2022.

Jesus é o nome preferido da diretoria do Galo para substituir Cuca. O técnico do ano mais vitorioso da história do time alvinegro pediu demissão, alegando o desejo de focar em questões particulares.

Novo cenário

No seu encontro com os mecenas do Atlético em 2019, Jorge Jesus assistiu a um time capaz de vencer o Flamengo, mesmo com um jogador a menos. Aquele triunfo impulsionou o Alvinegro para a vice-liderança do Brasileirão, mas, de fato, o elenco à disposição de Rodrigo Santana estava muito aquém daquele que o Mister pode encontrar hoje na Cidade do Galo.

Com jogadores como Hulk, Guilherme Arana, Zaracho e Nacho Fernández, Jesus tem a chance de repetir uma temporada tão vitoriosa quanto àquela de sua primeira passagem no futebol brasileiro.

Treze dias depois de assistir à vitória do Atlético sobre o Flamengo no Horto, o treinador português assumiu o comando do Rubro-Negro. Em sua trajetória no clube da Gávea, foi campeão do Brasileirão, da Copa Libertadores, do Carioca, da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil.

Leia mais:

Benfica oficializa saída, Jorge Jesus fica livre no mercado e se torna alvo do Atlético