Quando o relógio apontar o primeiro minuto de sábado (14), o técnico Jorge Sampaoli completará 250 dias como funcionário do Atlético, contabilizando a partir da apresentação na Cidade do Galo. Pela frente, o comandante argentino terá a missão de derrotar o Corinthians na Neo Química Arena e seguir na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, que bateu na trave em 2019, quando ele treinava o Santos.

Com 11 reforços atendidos pela diretoria e outros muitos que deixaram o clube neste período, além de ter encarado os problemas trazidos pela pandemia do novo coronavírus (paralisação do futebol, estádios com portões fechados, crise financeira, etc.), o argentino devolveu o "DNA Ofensivo" ao Atlético.

De 9 de março (dada da apresentação oficial) até aqui, foram 27 jogos disputados pelo clube mineiro. Com Sampaoli, o Galo conquistou 17 vitórias, empatou três partidas e perdeu outras seis; o aproveitamento é de 66,6%. O time marcou 51 gols e sofreu outros 27.

Campeão mineiro, o argentino agora tem a missão de evitar com que o jejum de título no Brasileirão complete 50 anos. O primeiro e único caneco do alvinegro na competição mais importante do país veio em 1971.