O técnico Jorge Sampaoli deixou o Atlético oficialmente. Na tarde desta segunda-feira (22) ele divulgou uma nota informando que a partida contra o Palmeiras, na próxima quinta-feira (25), às 21h30, no Mineirão, pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, será a última dele no comando do time.

Jorge Sampaoli não será treinador do Atlético após o Brasileirão 2021

Seu destino será o Olympique de Marselha, da França, com um contrato por três anos. Ele terá de pagar uma multa de cerca de R$ 4 milhoes ao Atlético pelo rompimento do trabalho.

Parte deste valor deve vir da premiação que ele tem direito por ter levado o clube à fase de grupos da Copa Libertadores 2021.

Confira a nota de Jorge Sampaoli

O ano de 2020 foi duríssimo para a humanidade. Nós temos de ser criativos e

quisemos construir um time que, ao passar na TV, fizesse esquecer a tristeza por

um momento. Não nos propusemos simplesmente a ganhar: tentamos ser felizes.

Não houve um só dia no Atlético Mineiro em que abandonássemos nossa ideia

sobre futebol. Este time teve a valentia de jogar dentro e fora de casa da mesma

forma. Jamais renunciamos a pensar na trave do rival. O Galo colocou seu

coração em todo o país. Isso me dá um orgulho impressionante. Desejo que seja

uma ideologia que se mantenha no clube. O futebol brasileiro tem um talento

infinito e me fez reencontrar com a beleza do jogo, algo que irá me marcar para

sempre.

Chegou o final. Na quinta, será a última partida. Saio com a nostalgia de não

poder ter dirigido com o estádio cheio. Sei que nos emocionamos muito. Queria

viver os vídeos que tinha visto de uma torcida apoiando sem parar.

Quero agradecer a todo o clube. Aos jogadores, pela entrega. A todos os

funcionários da instituição, por colocar a alma nesse projeto. Aos dirigentes, por

nos dar grandes condições de trabalhar. À cidade, por nos tratar tão bem.

O Galo está destinado a brigar por grandes coisas. Sei que as vitórias virão. Gosto

muito de vocês e desejo que sigam caminhando com o coração como guia.

Jorge Luis Sampaoli