Cristopher Antúnez

autor do livro '2011, la historia de un equipo rebelde'

"Sampaoli chegou à Universidad de Chile no início de 2011. A chegada foi muito polêmica porque ele competia com Simeone. Jorge havia tido uma experiência no Chile, onde se comentava que os jogadores de maior idade não estavam felizes com ele e não foi muito bem no O’Higgins. Então, chamou muita atenção da imprensa e da torcida, que ele tenha sido escolhido para o cargo.

No início, houve muita resistência, pois achavam Simeone melhor do que ele, que era desconhecido. Ainda mais que o clube já tinha um histórico de técnicos conhecidos. Ele formou uma equipe muito forte, com jogadores como Aránguiz, que depois despontou na seleção chilena.

Aconteceu com outros jogadores também. Era uma equipe muito boa.

No primeiro torneio, La U ganhou uma final muito épica. Tinha que ganhar de três gols de diferenças da Católica, venceu por 4 a 1 e foi campeã. Depois, ganhou a Sul-Americana, e o Chileno. Depois disso, virou Deus para o torcedor. É o maior até hoje.

Depois, ele foi à seleção nacional e, bastante identificado com a La U, torcedores de clubes rivais não o queriam muito. Mas ganhou a Copa América com uma base de jogadores que já conhecia, como Vargas e outros. Formou um grande time, eliminado nos pênaltis pelo Brasil em 2014, no Mundial. Foi um trabalho muito bom, mas o final dele na seleção não foi muito bom.

Ele teve problemas, em declarações infelizes e também teve alguns problemas com dinheiro. A imprensa foi muito hostil com ele. Quando se foi, se tornou mal lembrado por estes problemas, mas também reconhecido pelo título.

Não há nada maior que Sampaoli para os torcedores da La U. Seu retorno é um sonho. A maior expressão foi o 4 a 0 contra o Flamengo de Ronaldinho Gaúcho, no Engenhão (oitavas da Sul-Americana de 2011). É uma partida que está na memória de todos.

Sampaoli tem um discurso muito forte sobre a rebeldia e sobre a luta. Ele foi um técnico que demorou muito a chegar a primeira competição. Quando estudou, foi à Europa com Jorge Desio. Dormiu em estação de trens na Europa, nas ruas. Tinha muito pouco dinheiro. Ele sofreu bastante para chegar onde chegou. Ele gosta de ganhar. Não usa jogadores que estão lesionados ou que não estão 100%. Ele é o oposto de Bielsa. Se precisar tirar um jogador, ele vai fazer. Ele quer ganhar a todo custo".