O brasileiro Neymar (PSG) e o ítalo-brasileiro Jorginho (Chelsea) estão entre os indicados a melhor jogador do ano no The Best, da Fifa. Alisson (Liverpool) disputa o prêmio de melhor goleiro.

Na categoria feminina, nenhuma brasileira está na disputa.

Alisson é um dos indicados ao The Best deste ano

Confira abaixo os indicados

Melhor jogador

Karim Benzema (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United)

Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

Lionel Messi (Barcelona/PSG)

Kylian Mbappé (PSG)

Neymar (PSG)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Jorginho (Chelsea)

N’Golo Kanté (Chelsea)

Mohamed Salah (Liverpool)

Melhor jogadora

Stina Blackstenius (BK Häcken)

Lucy Bronze (Manchester City)

Ellen White (Manchester City)

Magdalena Eriksson (Chelsea)

Pernille Harder (Chelsea)

Ji So-yun (Chelsea)

Sam Kerr (Chelsea)

Vivianne Miedema (Arsenal)

Aitana Bonmati (FC Barcelona)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Alexia Putellas (Barcelona)

Jennifer Hermoso (Barcelona)

Christine Sinclair (Portland Thorns)