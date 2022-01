No América desde 2017, o goleiro Jori falou, neste domingo (23), sobre a pré-temporada do Coelho e suas expectativas para a estreia no Campeonato Mineiro, na terça-feira (25), às 21h, diante da Caldense, em Poços de Caldas. E comentou também a respeito da contratação de Jailson, ex-Palmeiras, como um dos arqueiros do time para 2022.

“Não tenho nem o que falar do Jailson! É um cara multicampeão. Já tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes. Deu para ver que é muita gente boa, brincalhão, um cara de família, de grupo. Tenho certeza que vai agregar muito. Vamos aprender muito com ele, e acredito que ele, com a gente”, afirmou Jori.

Jailson foi anunciado pelo clube alviverde no dia 20 de janeiro e tem contrato até o fim do ano. Ele chegou para substituir o titular Matheus Cavichioli, que passou por uma cirurgia de desobstrução de uma artéria no coração.

Estreia

Com relação à estreia do América no Estadual, Jori disse que todo mundo do Coelho está bem preparado. “Quem for começar (como titular), vai dar conta do recado”, sintetizou.

Ao mesmo tempo, demonstrou cautela. “Todo cuidado é pouco. Sabemos que é um campeonato muito disputado e difícil. A Caldense é uma equipe muito qualificada. Precisamos de muita atenção, jogar com inteligência e muito cuidado. Ainda mais fora de casa. Eles (Caldense) são fortes dentro da casa deles. Precisamos estar bem concentrados para a vitória”, declarou.

