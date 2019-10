Em crise financeira grave o Cruzeiro pode ter em suas revelações um alento importantíssimo para movimentar o caixa e voltar a ter superávit em suas contas. E os clubes estrangeiros, que cada vez mais cedo buscam os talentos brasileiros praticamente em suas "canteras", pode negociar em breve com o Barcelona-ESP.

O diário Sport, da Espanha, publicou nesta quarta-feira quatro nomes de jogadores que poderiam entrar no radar dos catalães. Tudo por causa da visita do secretário esportivo do Barça Éric Abidal, que veio a Belo Horizonte e passou pela Toca I e Toca II.

Nas palavras do Sport os nomes que poderiam ser interessantes para o Barça são: o do zagueiro Cacá e do volante Éderson, ambos do time principal do Cruzeiro, o atacante Vitor Roque, do time sub-14, e Estevão Willian, de apenas 12 anos, que é tratado como uma das mais preciosas joias da base estrelada.

Abidal se encontrou com dirigentes das categorias de base e membros da diretoria do time principal do Cruzeiro. A vinda do dirigente do Barcelona a BH teve "o dedo" do empresário brasileiro André Cury, que além de representar atletas é um designado para tratar de assuntos do clube azul-grená no Brasil.

Dentre os atletas que estão no staff de Cury estão o volante Ederson, Vitor Roque e Estevão Willian, os possíveis, quem sabe, alvos do Barcelona no futuro.

Parceiro de André Cury, o empresário César Godoy, que agencia a carreira de Ederson, almoçou com o representante do Barcelona na capital mineira antes de Abidal visitar o centro de treinamento azul.