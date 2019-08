Adversário do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, o Internacional pode ganhar um importante desfalque para a segunda partida do confronto, marcada para o dia 4 de setembro, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

De acordo com o jornal peruano “Líbero”, o atacante Paolo Guerrero, um dos principais jogadores do Colorado, deve ser convocado para os amistosos da seleção de seu país contra Equador e Brasil, que serão realizados nos dias 5 e 10 de setembro, nos Estados Unidos.

Segundo a publicação, a Federação Peruana de Futebol (FPF) não vai atender os pedidos do clube brasileiro para que o jogador não seja chamado para os duelos do Peru.

Negativa

Diretor de futebol do Inter, Rodrigo Caetano chegou a ir até Lima para solicitar que Guerrero não seja convocado.

Entretanto, Caetano disse que o presidente da FPF, Augustín Lozano não vai interferir no caso.

"A FPF entende a posição do Inter, mas, como presidente, não vou interferir na chamada do técnico. Respeito as decisões esportivas da equipe técnica", revelou o diretor ao Globoesporte.com.

No texto, o “Líbero” afirma que conversou com fontes ligadas à Federação, que justificaram o motivo de não liberar o centroavante.

"Paolo será chamado por causa da política esportiva. Não cedemos a nenhum jogador. Se os brasileiros fazem seus torneios sem levar em conta as datas da Fifa, o problema é deles."

Após o duelo de ida ter terminado com vitória do Internacional por 1 a 0, no Mineirão, o Cruzeiro precisa vencer por dois gols de diferença em Porto Alegre para sua terceira final consecutiva da Copa do Brasil. Um triunfo da Raposa por um gol de vantagem leva a decisão para a disputa de pênaltis.