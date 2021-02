De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Atlético acertou a contratação do meio-campo Nacho Fernández, do River Plate, da Argentina, por três anos. Para adquirir 100% dos direitos econômicos do jogador, o Galo vai pagar 6 milhões de dólares (R$ 32,1 milhões) ao River, crava o jornalista.

Somando os impostos, que ficarão a cargo do Alvinegro, o valor total da negociação vai chegar a 8 milhões de dólares (R$ 42,9 milhões). Em seu blog no Yahoo, Nicola revelou ainda que Fernández vai receber um salário de R$ 600 mil por mês no Atlético.

Procurada pelo Hoje em Dia, a assessoria de comunicação do do Atlético afirmou que ainda não recebeu informações sobre a negociação pelo jogador argentino.

Currículo

Aos 31 anos, Nacho vem sendo nos últimos anos um dos principais jogadores da equipe comandada pelo técnico Marcelo Gallardo, onde atua desde 2016.

Entre os principais títulos com a camisa dos Milionários estão o da Copa Libertadores (2018), além do bicampeonato da Recopa Sul-Americana (2016 e 2019) e o tri da Copa Argentina (2015–16, 2016–17 e 2018–19).

Antes de defender o River, o meio-campista jogou por seis temporadas no Gimnasia y Esgrima, clube que o revelou para o futebol. O meio-campista também tem no currículo uma convocação para a seleção argentina, para um amistoso, em 2017.