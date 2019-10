O jornalista esportivo Hércules Santos, de 45 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (3) em decorrência de uma pneumonia. Ele estava internado no Hospital Semper, em Belo Horizonte, desde a última segunda-feira (30). Santos deixa a esposa Daniela Cristina Dias, e dois filhos, Bernardo, de 3 anos, e Ulisses, de 1 ano.



Atualmente, o jornalista trabalhava na locução esportiva na Rádio Super Notícias. Em comunicado, a Sempre Editora destacou o profissionalismo do jornalista. "A Sempre Editora lamenta a partida de Hércules Santos, narrador gigante que nos brindava com tamanha alegria e profissionalismo diário desde 2017 quando chegou ao grupo, e presta solidariedade à família".



O profissional também atuou no Sistema Globo de Rádio, de 2003 a 2017.



Homenagem



Os três maiores times de Minas Gerais lamentaram a morte de Santos e prestaram homenagens ao narrador. O América declarou profunda tristeza. O Atlético classificou o jornalista como "um profissional exemplar, admirado e respeitado por todos". Já o Cruzeiro prestou condolências e votos de pesar pela "triste notícia".

Com profunda tristeza, o América lamenta o falecimento do jornalista Hércules Santos, da @SuperNoticiaFM.



Que os amigos e familiares encontrem conforto e serenidade neste momento difícil. — América FC (@AmericaMG) October 3, 2019