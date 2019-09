O América segue em sua boa fase na Série B do Campeonato Brasileiro e iniciou a preparação para a partida contra o Sport. A boa notícia é que o goleiro Jory, vetado da partida contra o Criciúma por contusão no joelho direito, participou do treino de hoje (14), mas com atividades regenerativas. Ainda é cedo para saber se ele irá defender a meta do Coelho na sexta-feira (20), contra o Sport, às 21h30 na Ilha do Retiro.

É muito provável que Airton, que fez sua estreia na terça-feira (10), na vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, seja titular. “Goleiro não tem tanta oportunidade que o jogador de linha, devido a rotatividade menor, mas a gente se credencia pelo trabalho, acho que fiz uma boa exibição que agradou ao clube. Quando fui escalado fiquei muito feliz, apesar de ser por causa de uma contusão do Jori, o que nunca é legal, mas busquei fazer o melhor para que eles tenham certeza de que podem contar comigo”, comentou o goleiro para a Rádio Itatiaia.

Em décimo primeiro lugar na tabela de Classificação, o América soma 29 pontos e está a apenas 5 da zona de acesso à Séria A do Campeonato Brasileiro, onde figura o Coritiba com 34 pontos, na quarta posição. Já o Sport, próximo adversário do Coelho, é o terceiro colocado, com 35 pontos.