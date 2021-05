Contratados recentemente para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, o zagueiro Joseph e o volante Flávio não poderão defender o Cruzeiro na Copa do Brasil.

O regulamento da competição proíbe que o jogador atue por duas equipes diferentes na mesma edição. Como ambos foram a campo pelo América nas fases anteriores do campeonato, estarão fora da caminhada da Raposa no sonho do heptacampeonato.

Contratado como lateral-direito, Joseph foi titular na derrota do time celeste para o Confiança-SE por 3 a 1, nesse sábado (30), em Aracaju, na estreia da Série B, atuando na zaga.

Flávio, por sua vez, foi acionado durante o duelo com o Dragão. Com a suspensão de Adriano, titular do meio-campo celeste, é provável que o camisa 30 ganhe uma chance de iniciar jogando diante do CRB, no próximo domingo (6), às 18h15, no Mineirão, pela segunda rodada do Brasileiro.

Klebinho

Se não vai poder contar com Joseph e Flávio, o técnico Felipe Conceição poderá utilizar, ao menos como opção no banco de reservas, outro recém-contratado, no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Juazeirense-BA, nesta quinta-feira, às 16h30, no Gigante da Pampulha.

Contratado na semana passada por empréstimo junto ao Flamengo, o lateral-direito Klebinho teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF(BID) na última sexta, e está apto a estrear pelo time celeste.

Entretanto, o lateral terá pouco tempo para convencer a comissão técnica da Raposa de que está em condições de encarar o Juazeirense-BA.

Isso porque, foi apresentado na última quinta, e ainda não teve a oportunidade de realizar uma sequência de treinamentos com o restante dos companheiros.

O titular da posição é Raúl Cáceres, uma das peças mais regulares da equipe estrelada desde a temporada passada.