Em sua coletiva de apresentação como novo treinador do Atlético, nessa terça-feira (16), Cuca afirmou que os jovens atletas terão oportunidades no time, como vem acontecendo neste início de Campeonato Mineiro. Um deles, o atacante Echaporã, espera mostrar ao técnico seus predicados para continuar a ser utilizado na equipe principal.

"(O Cuca é) um cara vencedor. Da última vez que passou por aqui ganhou títulos importantes, um cara conquistador. É aproveitar da melhor maneira a oportunidade. Deixei um cartão de visitas importante, fiz gol na estreia (contra a URT). A oportunidade que tiver, vou abraçar da melhor forma”, afirmou o prata da casa.

Com a volta dos atletas titulares da temporada passada e a vinda de Cuca, Echaporã terá que “começar do zero” sua trajetória na equipe. Mas se diz pronto para buscar um lugar ao sol.

“É ter inteligência, saber o momento de chutar, o de dar um passe, colocar o companheiro para fazer gol. Jogar em equipe. Independentemente de qualquer coisa, vou continuar trabalhando e fazendo minha parte. São jogadores de nome e muito bons, mas vou continuar trabalhando, e quando entrar, aproveitar da melhor forma. Acho que vai ter espaço sim", comentou.

O convívio com tantos atletas experientes também vem sendo fundamental neste início de carreira no profissional do Galo. "Sempre conversam com a gente; humildade e exemplo demais. Tratam a gente como tratam qualquer outro, importante demais para a gente, dá confiança para entrar e dar nosso melhor", disse.

E mesmo em meio a tantas estrelas no setor ofensivo, como Tardelli, Keno e Hulk, Echaporã espera permanecer no Atlético e nem pensa em ser emprestado a outro clube para ganhar mais experiência. "No momento não estou pensando em sair. Acho que ainda vou ganhar espaço aqui, penso no meu ano com o Galo. Não penso em sair", sintetizou.

Echaporã (centro) fez gol na estreia do Atlético na temporada 2021

Leia Mais:

Cuca não vai pedir reforços no Atlético logo de cara e pede paciência a Nacho

Fisiologista do Galo explica os 'cinco quilos perdidos' por Hulk a cada jogo ou treino

Rafael x Everson: Cuca ressalta importância do goleiro-linha e coloca os dois em pé de igualdade