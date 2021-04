Dezoito minutos em campo que significaram a concretização de um sonho. Esta sensação, entrelaçada a uma ponta de ansiedade, moveu o jovem Kaiki a partir dos 31 min do segundo tempo do duelo com o Tombense, nessa quinta-feira (1). Tendo o Mineirão como palco, o lateral-esquerdo, formado na base celeste, fez sua estreia pelo time profissional da Raposa.

“Por tudo que passei na vida, trabalhei bastante para chegar a esse tempo. Estou muito feliz pela estreia. (...) Sempre foi um sonho; uma honra substituir o Matheus Pereira”, afirmou o atleta à TV Cruzeiro.

A economia nas palavras contrastava com o sentimento de realização e à promessa de evolução com o traje azul e branco. “Sempre sonhei estar aqui. Vamos trabalhar mais para, no próximo jogo, sairmos com a vitória”, disse.

A primeira oportunidade se deu após a expulsão de Alan Ruschel. Neste domingo (4), diante do Boa, em Varginha, Kaiki deve ser novamente opção no banco de reservas, já que Matheus Pereira volta de suspensão e tende a ocupar a vaga do ex-lateral da Chapecoense.

Seleção

Kaiki surge como uma das promessas do Cruzeiro para esta e as próximas temporadas. Em fevereiro deste ano, ele foi convocado pelo técnico Dudu Patetuci para um período de treinos com a Seleção Brasileira Sub-18, entre os dias 25 daquele mês e 5 de março.

Na ocasião, o lateral estava com 17 anos; completou 18 no dia 8 de março.