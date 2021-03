A estreia no time profissional do Cruzeiro se deu no dia 27 de fevereiro deste ano, no empate em 1 a 1 com o Uberlândia, na abertura do Campeonato Mineiro. Desde então, o jovem zagueiro Weverton se mantém firme nos treinos, enquanto aguarda novas oportunidades de vestir a camisa celeste.

"Era o momento que sempre esperei. Trabalhei duro para chegar lá. A família me enviou mensagens me parabenizando. Me senti muito orgulhoso de ter estreado. Estou muito entusiasmado para melhorar no restante do ano", afirmou.

Com 18 anos de idade e acumulando convocações pelas seleções de base, Weverton tem em Manoel e Ramon dois espelhos para tentar evoluir nos treinos e nos jogos.

"Estou pegando muita experiência com ele (Manoel) e o Ramon sobre o futebol e a vida, aprendendo ao máximo com eles todos os dias", sintetizou o zagueiro, cria da base celeste e fã de Thiago Silva e Sergio Ramos.

História

Weverton chegou ao Cruzeiro com 13 anos, por meio de um teste. “Depois, ganhei vários títulos no sub-14. Fui para o sub-15 e tive duas convocações para a Seleção. Tive mais algumas convocações na época do sub-17. No final do ano (2020) subi para o profissional", relatou.

E antes mesmo de trilhar essa trajetória, atuava em outra posição dentro de campo. "Joguei de volante até os 11 anos. Aí fui para um jogo, e o zagueiro que era para atuar faltou. O professor me colocou de zagueiro, fui bem e não saí mais da zaga", contou.