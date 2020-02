Zagueiro de origem, volante improvisado, faro de atacante. Formado na base celeste, o jovem Edu teve um primeiro tempo cheio de emoções, na noite desta quinta-feira (13), contra o São Raimundo (RR), pela Copa do Brasil. Foi dos pés dele o gol de empate em 1 a 1, antes da saída para o intervalo. Um lance especial também por ser o primeiro tento do beque/meio-campista com a camisa do Cruzeiro.

Situação igual vivenciou o atacante Alexandre Jesus, outro que marcou pela primeira vez pelos azuis, aos 4 minutos da segunda etapa, nos 2 a 2.

Edu

Em sua segunda partida pelo time profissional da Raposa, primeira como titular, Edu começou como volante e, por pouco, não foi substituído por Adilson Batista. Só que aos 33 minutos, o garoto estufou as redes, fazendo o treinador mudar de ideia – o atacante Judivan entraria na vaga do prata da casa.

“Muito feliz pelo primeiro gol como profissional e a estreia como titular. Fui forte na bola e fiz o gol graças a Deus”, destacou o meio-campista improvisado, no intervalo, em entrevista ao canal Premiere. Aos 32 minutos da etapa final, acabou expulso.

Edu estreou com a camisa do Cruzeiro no dia 22 de janeiro, no Mineirão, quando entrou no decorrer do jogo contra o Boa, que terminou com a vitória celeste por 2 a 0.

Jesus

Alexandre Jesus também celebrou o primeiro tento pela equipe. “Meu primeiro gol como profissional. Tenho que agradecer a Deus e a minha família. Estamos preparados para a próxima fase”, disse.