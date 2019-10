A manobra política do presidente do Cruzeiro Wagner Pires de Sá, que convocou Assembleia Extraordinária para o mesmo dia de uma reunião do Conselho Deliberativo do clube, em 21 de outubro, por enquanto não surtiu efeito. Em decisão da Justiça, na tarde desta quinta-feira (10), esse encontro convocado pelo atual mandatário da Raposa está suspenso.

O juiz de direito da 21ª Vara Cível de Belo Horizonte concedeu tutela de urgência ao pedido de conselheiros da situação.

