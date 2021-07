A luta do América não rendeu o resultado esperado ao Alviverde neste sábado (10), no Independência, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Coelho acabou sendo derrotado por 1 a 0, com gol de Dylan Borrero.

Ao fim do duelo, o meio-campista Juninho Valoura fez sua análise de um jogo que, como ele destacou, “foi definido nos detalhes”.

“Tivemos chances de fazer o gol e não conseguimos convertê-las. Eles (Atlético) conseguiram numa transição, num detalhe. Vamos ter a primeira semana cheia para trabalhar. É fazer uma boa semana e conseguir retomar o caminho das vitórias”, afirmou Valoura ao Premiere.

De acordo com o meio-campista alviverde, o América teve uma “postura corajosa”. “Colocamos em prática muita coisa que o Mancini pediu e vamos trabalhar agora. O Mancini vai colocar muita coisa para a gente, e temos que absorver e colocar em prática já na próxima semana", disse.

O Coelho receberá o Sport, no dia 19 (segunda-feira), às 20h, no Independência, em um confronto direto na luta contra o descenso.