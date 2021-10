Titular do Atlético, Junior Alonso será desfalque nas partidas contra Corinthians e Athetico-PR

O Atlético não poderá contar com o zagueiro Junior Alonso nas partidas contra Corinthians e Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador atleticano foi convocado para defender a seleção paraguaia em compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

No dia 11 de novembro, o Paraguai enfrenta o Chile, em casa. Três dias depois, será a vez de encarar a Colômbia, como visitante.

Assim, Alonso não poderá jogar pelo Galo contra o Corinthians, no dia 10, no Mineirão, e diante do Athletico-PR, no dia 16, na Arena da Baixada.

O Galo aguarda ainda pelas convocações de Venezuela, Chile e Equador, para saber se perderá também Savarino, Eduardo Vargas e Alan Franco, como já aconteceu em rodadas anteriores das Eliminatórias.

Nesta sexta-feira (29), o técnico Tite anunciou a convocação da Seleção Brasileira sem Guilherme Arana, que esteve presente nas duas listas anteriores. O único atleta de clubes brasileiros chamado foi o goleiro Gabriel Chapecó, reserva do Grêmio.

