Enquanto o adversário se prepara para a partida contra o Deportivo Lara, da Venezuela, nesta quarta-feira (27), às 21h30, no Mineirão, pela fase de grupos da Copa Libertadores, o América já pensa no clássico do próximo domingo (31), às 16h, no Independência, contra o Cruzeiro, jogo de ida pela semifinal do Campeonato Mineiro. E o confronto com a Raposa foi o tema das entrevistas do zagueiro Diego Jussani e do meia-atacante Felipe Azevedo nesta quarta-feira, no CT Lanna Drummond.

O capitão Diego Jussani ressaltou que é o começo de uma nova competição para o Coelho e que toda a campanha da equipe no campeonato se transforma nesses dois jogos decisivos.

O capitão americano elogiou o time cruzeirense e classificou o adversário como um dos melhores elencos do Brasil: “Sabemos que o Cruzeiro é uma equipe muito qualificada. Tem uma defesa muito sólida, um meio-campo que sabe administrar bem o time e são quatro jogadores consagrados no futebol.”

Convocando a torcida americana para comparecer ao Estádio Independência, Jussani lembrou que o Coelho ainda não perdeu jogando no Horto e conseguiu vitórias convincentes dentro de seus domínios.

Apostando em um jogo muito parelho, Felipe Azevedo reconheceu a força da Raposa, mas se mostrou confiante para o clássico: “vejo isso com bons olhos, porque sou o típico jogador que prefere jogar esse tipo de partida (clássicos).”

Os dois jogadores classificaram o clássico contra o Atlético, na penúltima rodada da fase classificatória do Estadual, como positivo. E destacaram que o time jogou a todo momento buscando o gol e que essa deve ser a postura no jogo do próximo domingo.

Hugo Lobão (*)