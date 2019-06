Kaio Filipe Ferreira de Aquino terá de pagar uma indenização no valor de R$ 10 mil por danos morais ao presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara. No ano passado, após a eliminação do time mineiro na Copa do Brasil, o celular do dirigente foi divulgado em um grupo de Whatsapp. A divulgação foi atribuída ao torcedor.



Com o vazamento do número do celular, Sette Câmara recebeu grande quantidade de mensagens ofensivas e, por isso, abriu processo. A juíza Daniella Paraíso Guedes Pereira, do Rio Grande do Norte - de onde é o réu - deu ganho de causa ao presidente e julgou procedente o pedido de R$ 10 mil. Kaio ainda vai ter que pagar 10% (do valor da causa) em honorários advocatícios.



Na petição, Sette Câmara solicitou a condenação em R$ 15 mil de indenização, mas a juíza acusou em R$ 10 mil como "quantum indenizatório" razoável. O valor da indenização será repassado por Sette Câmara para a casa Caminhos Para Jesus, instituição de caridade que atua com crianças deficientes.



Depois da emocionante classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, após vitória de virada sobre o Santos, no Pacaembu, os jogadores titulares do Atlético-MG fizeram uma atividade regenerativa no hotel em que o clube está hospedado em São Paulo.



O time mineiro volta a enfrentar o Santos, domingo, às 19 horas, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rodrigo Santana deve escalar o que tem de melhor, pois a equipe é a segunda colocada na classificação, atrás apenas do líder Palmeiras. O Atlético não conquista o título nacional desde 1971.