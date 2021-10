Hoje no Fluminense, Fred defendeu o Atlético até o fim de 2017 e trava longa disputa judicial com o clube

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro emitiu, nesta quinta-feira (30), despacho de intimação para que o atacante Fred pague R$ 23.261.447,43 ao Atlético. Responsável pela decisão, o juiz Carlos Sergio dos Santos Saraiva, da 43ª vara cível do Rio de Janeiro, determinou 15 dias para o pagamento do atleta ao clube, sob pena de multa de 10%.

A decisão também determina a fixação de honorários advocatícios, a serem pagos aos advogados que defenderam o clube mineiro, em igual percentual.

Fred defendeu o Atlético até o fim de 2017. Logo depois de rescindir o contrato com o clube alvinegro, ele acertou seu retorno ao Cruzeiro. Na sua rescisão com o Galo, o atacante acatou a imposição de uma multa de R$ 10 milhões caso ele se transferisse para a Raposa.

O valor corrigido, depois de quase quatro anos, chega aos mais de R$ 23 milhões já citados.

No acordo firmado com Fred em dezembro de 2017, o Cruzeiro assumiu a responsabilidade de arcar com a multa imposta pelo rival. O atacante, portanto, busca que o clube celeste faça o pagamento da dívida.

