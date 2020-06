O prefeito Alexandre Kalil anunciou na tarde desta sexta-feira (26) que Belo Horizonte voltará à fase zero por causa do aumento do número de infectados e de mortos pela COVID-19 na cidade. Isso quer dizer que apenas serviços essenciais poderão funcionar a partir da próxima segunda-feira na cidade. Mas e o Cruzeiro, vai seguir com os treinamentos na Toca da Raposa II?

É que o clube mineiro, quando BH vivia a "fase zero" antes da reabertura parcial do comércio, não tinha autorização para voltar ao centro de treinamento. Mas, segundo o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado, não haverá nenhuma alteração no que diz respeito aos treinos do Cruzeiro.

Com uma resposta simples e direta à pergunta feita pela reportagem do Hoje em Dia, Machado foi enfático: "A princípio, sim", disse quando questionado sobre os treinos do Cruzeiro com o fim da flexibilização das atividades no município.

O Cruzeiro voltou aos treinos na Toca II no dia 26 de maio, após 70 dias de interrupção dos trabalhos no centro de treinamento por causa do coronavírus.

Nesta sexta-feira faz exatamente um mês após o retorno da Raposa aos treinos no CT celeste e o clube segue protocolo de segurança sanitária para controlar possíveis casos de coronavírus.

Sem contar casos inconclusivos após testes o Cruzeiro já teve três jogadores contaminados pela COVID-19: o zagueiro Léo, o volante Jean e o atacante Vinícius Popó. Todos já estão curados e voltaram aos treinos.

*Colaborou Henrique André