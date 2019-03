Este domingo (17) promete ser especial para as mulheres que aceitaram o desafio do "Kart para elas", promovido pelo jornal Hoje em Dia, em comemoração ao mês da mulher. São cerca de 70 convidadas no total, das quais 30 competirão em uma corrida no kartódromo RBC Racing, em Vespasiano, na Grande BH.

A manhã começou com bate-papo e coffee break, espaço perfeito para que essas empoderadas realizem networking. Vera Mascarenhas, proprietária do Spazio Vera Mascarenhas, salão de beleza e estética, estreia hoje no volante e na pista. “Embora não tenha prática, estou confiante”, diz.

Já Ana Lúcia Libânio, membro do grupo Mulheres que Caminham Juntas, tem mais 20 anos de experiência como motorista. “Estou ansiosa, porque nunca dirigi kart. Mas achei muito legal a oportunidade”, relata.

A corrida está agendada às 12h15. As cinco primeiras colocadas sobem ao pódio e recebem diversas premiações. Todas as mulheres presentes concorrerão a sorteios e ganharão brindes.

Além de drinks, chopes e petiscos, terá show da cantora Rayra Miranda

