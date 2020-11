"Sabemos que é complicado pela sequência que tivemos no campeonato. Mas temos um grupo forte e unido, um dos grupos mais fortes que já trabalhei é esse aqui no Atlético. Temos que levantar a cabeça. Voltar vencer e a confiança voltará". Foram com estas palavras que o atacante Keno opinou sobre a queda de produção do alvinegro no Campeonato Brasileiro.

Entrevistado nesta quarta-feira (4) na Cidade do Galo, o camisa 11, que cumpriu suspensão contra o Palmeiras, falou também sobre a seca de gols e, principalmente, do caminhão de chances desperdiçadas ao longo da competição mais importante do país.

"Isso (chances perdidas) complica quem está jogando ali atrás. Qualquer bola que a gente perde ali na frente, quem vai sofrer é a defesa. Quando estamos jogando contra equipes que jogam com atacantes espetados fica difícil. Por isso que temos que matar o jogo quando tivermos chances, porque se perdermos a bola ali na frente será complicado", destacou Keno.

"A gente se cobra muito ali na frente, os atacantes sabem que precisam fazer gols. Eu me cobro, o Sasha se cobra, o Savarino, o Marrony... a gente era o melhor ataque do Brasileiro e agora quase três jogos sem marcar. Mas acontece, a gente erra e é humano. Temos que nos concentrar mais, para quando chegar a chance fazer o gol", acrescentou.

Sobre os protestos da torcida, logo na chegada da delegação após a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, o atacante vê com certa normalidade.

"A gente estava ganhando e eles apoiavam. Mas essa pressão nos motiva também. Se colocarmos dentro da cabeça, vamos chegar em campo e tentar mudar isso. A torcida pressiona, pede raça, porque estamos vindo de derrotas. Mas vamos treinar para voltar a vencer", finalizou.

Domingo (8), o Atlético terá uma pedreira pela frente. No Mineirão, o alvinegro recebe o Flamengo, atual campeão e vice-líder, no duelo que abre o returno da Série A.