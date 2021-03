Faltando pouco menos de um mês para a primeira semana da fase de grupos da Libertadores, o Atlético aproveita a paralisação do Campeonato Mineiro para fortalecer a parte física e, principalmente, aumentar a sintonia entre o elenco e o técnico Cuca.

Entrevistado desta quarta-feira (24), na Cidade do Galo, o atacante Keno falou sobre a competição intercontinental. Para ele, serão necessárias preparações distintas, separando-a das competições nacionais.

"É um campeonato com muita disputa, que tem os argentinos, os uruguaios... Acho que o River é um time a ser batido, time de muita força, acostumado a chegar nas finais. Acho que a gente tem que pegar um trabalho diferente, um trabalho no Brasileiro e outro na Libertadores", comentou Keno.

"A Libertadores é uma competição de muita força, com poucos jogos até a final, e temos que ter equilíbrio para brigar nas duas competições (Libertadores e Campeonato Brasileiro)", acrescentou.

Novos companheiros

Perguntado sobre o elenco de 2021, que recebeu reforços importantes, o camisa 11 vê o grupo mais qualificado e com mais força para aguentar a dura sequência imposta pelo calendário.

"Não desmerecendo o ano passado, mas as contratações do Dodô, do Nacho, do Hulk, nosso lado direito é muito forte. Temos também o Savarino, um atacante que gostei muito de jogar com ele. Acho que os dois lados do campo serão muito fortes", opinou.

"O Nacho vai agregar muito o nosso grupo. Vai nos ajudar muito. Sobre a estreia, a gente viu muita qualidade. Mas a cada jogo a gente vai se conhecendo mais. A gente pode ajudá-lo e ele pode nos ajudar. Então, a cada treino, a cada jogo, a gente vai se entrosar cada vez mais. É um jogador que vai nos ajudar muito", acrescentou, respondendo pergunta sobre o argentino.