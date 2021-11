Pela segunda vez na temporada, o Atlético teve um trio de ataque formado por Hulk, Diego Costa e Keno. Mas, diferentemente dos 3 a 0 para cima do Sport, no dia 18 de setembro, o duelo com o Corinthians, nessa quarta-feira (10), no Mineirão, contou com um gol de cada um desses três avantes.

Diante do Leão, Diego e Hulk deixaram suas marcas, com o outro tento sendo anotado por Vargas, que entrou no decorrer do confronto. Já perante o Timão, os 3 a 0 foram construídos pela trinca titular.

Agora, fica a expectativa de Cuca manter essa formação para os próximos desafios do time no Brasileiro. “O Diego e um jogador experiente e conversa comigo bastante, orienta como gosta de fazer as jogadas. Fico feliz por esse trio. O Cuca tem vários jogadores, como Savarino e Vargas, que atuaram muito bem na partida anterior. Todo muito se respeita, e o Galo vencer é que é o mais importante", destacou Keno.

E o camisa 11 admite que prefere esse tipo de esquema ofensivo. "Jogar com três atacantes é bom. O Diego e o Hulk ficam mais à frente, com um (atleta) aberto, que o Cuca decide quem é. Um ataque muito forte. A qualquer momento que um time adversário oscilar atrás, um atleta nosso pode decidir. Que possa permanecer esse estilo de jogo", comentou.

O Galo só volta a campo na próxima terça-feira (16), às 18h30, na Arena da Baixada, diante do Athletico-PR.