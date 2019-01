Apesar das boas atuações do Liverpool nas últimas semanas e dos elogios que a equipe vem recebendo, até mesmo do rival Joseph Guardiola, o técnico Jürgen Klopp reafirmou nesta quarta-feira que o Manchester City "ainda é o melhor time do mundo", na sua avaliação. As duas equipes vão se enfrentar nesta quinta, no Etihad Stadium, em um jogo que já é considerado a "final" antecipada do Campeonato Inglês.



"Para mim, ainda é o melhor time do mundo. Eu disse isso há algumas semanas porque representa 100% a minha opinião. A forma como eles jogam, todas as coisas que conquistaram e que ainda vão conquistar. Nada mudou, somente a pontuação na tabela, e nem mesmo a nossa preparação para o jogo", declarou o treinador do Liverpool.



Klopp respondeu as declarações recentes de Guardiola, que afirmou que o Liverpool era o melhor time do mundo no momento. Único invicto no Inglês, o time lidera a tabela, com sete pontos de vantagem sobre o City, atual terceiro colocado, e seis de frente sobre o vice-líder Tottenham.



"Eu ouvi o que ele disse. E ele disse 'no momento'. Não sei se algum time tem esse retrospecto que tivemos no mês de dezembro. Estamos em um bom momento, de fato, com aproveitamento de 100% nestas semanas. E somos também uma equipe muito, muito boa. Por isso somamos tantos pontos", ponderou o técnico.



Ele garantiu que a boa fase não deixará o time desatento em campo no grande duelo desta quinta, em Manchester. "Será um jogo normal", afirmou, ao descartar o clima de final. "Mas será muito difícil. É um dos jogos mais difíceis de se jogar no futebol moderno. Eles têm um grande time, com um técnico incrível. Temos de estar o mais preparado possível."



Para Klopp, a vantagem do Liverpool na tabela é apenas o retrato do momento. Tudo pode mudar nas próximas semanas, alertou o técnico. "Há algumas semanas, estávamos atrás deles. Na verdade, isso tudo é apenas conversa, nada a ver com a realidade. Uma grande parte do futebol atual é falar antes de acontecer. Mas estaremos lá para fazer acontecer. Estamos empolgados. Será um jogo difícil, mas interessante."



Liverpool e Manchester City vão se enfrentar às 18 horas (horário de Brasília) desta quinta, no Etihad Stadium. Se vencer, o líder, com 54 pontos, vai abrir dez de vantagem sobre os atuais campeões, que somam 47. Entre eles está o Tottenham, dono de 48 pontos.