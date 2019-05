O técnico Jürgen Klopp praticamente confirmou nesta terça-feira o retorno de Roberto Firmino ao time titular do Liverpool para a grande final da Liga dos Campeões, contra o Tottenham, no sábado, em Madri. O meia-atacante desfalcou o time inglês nos últimos jogos em razão de uma contusão muscular na virilha.



"Bobby [apelido do brasileiro] treinou, esteve nos treinos da semana passada e parecia bem. Tudo deu certo. Aí tiramos ele das atividades e ele voltará aos treinos de amanhã em diante", disse o treinador. "Tudo o que vimos até agora parecia muito bom e ele ficará bem, tenho certeza disso."



Firmino não defende o Liverpool em campo desde o dia 1º de maio, quando esteve em campo por poucos minutos para o jogo de ida da semifinal, contra o Barcelona - derrota dos ingleses por 3 a 0, no Camp Nou. Na sequência, ele perdeu três jogos: a volta contra o time espanhol e os duelos contra Newcastle e Wolverhampton, pelas duas últimas rodada do Campeonato Inglês.



Em processo de recuperação desde então, o brasileiro voltou aos trabalhos na semana passada, no período de treinos do Liverpool em Marbella, na Espanha. E, segundo Klopp, o jogador deve ter boas condições de jogo até o sábado.



A condição física de Firmino interessa também ao técnico Tite, que o convocou para a disputa da Copa América, no Brasil, a partir de 14 de junho. O atacante será um dos últimos a se apresentar à equipe, assim como o goleiro Alisson, seu companheiro de time no Liverpool, em razão da disputa da final da Liga dos Campeões.



Ainda nesta terça, o treinador do time inglês confirmou que o meia-campista Naby Keita não terá a mesma sorte de Firmino. Ele sofreu uma lesão muscular mais grave, também no jogo de ida contra o Barcelona, e só terá condições de jogo pelo time na próxima temporada europeia.



"Não há chances para Naby na final. Ele está evoluindo bem. Vamos ver como ele ficará, se terá condições de jogar a Copa Africana de Nações. Ainda não sabemos como estará", declarou o treinador, sobre o jogador de Guiné. A competição continental será disputada no Egito, a partir do dia 21 de junho.