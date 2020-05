É impressionante o envolvimento de dirigentes e conselheiros do Cruzeiro com a gestão Wagner Pires de Sá, que é alvo de investigação na Polícia Civil e na 11ª Promotoria Justiça de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Minas Gerais (MP). Segundo relatório da Kroll, empresa multinacional e referência em investigação, due diligence, compliance, segurança cibernética e gestão de riscos de segurança, que foi entregue na tarde desta segunda-feira (18) pelo Conselho Gestor ao MP, “foram feitos pagamentos a empresas, sócios, familiares e empresas de familiares de 52 pessoas que são ou foram dirigentes/conselheiros do clube”. Isso a partir da investigação de 619 nomes.

Ainda neste ponto, em relação ao pagamento do Cruzeiro para pessoas ligadas ao clube, isso na gestão Wagner Pires de Sá, outro número impressiona. O clube pagou, isso num período de dois anos, mais de R$ 6 milhões a empresas vinculadas a esses 52 conselheiros, o que é proibido pelo Estatuto desde outubro de 2015.

Trinta conselheiros foram excluídos do quadro do Conselho Deliberativo, mas 28 deles já conseguiram na Justiça o retorno e inclusive o direito de votar na próxima quinta-feira.

Há ainda mais de R$ 2 milhões pagos a empresas de consultoria jurídica, tributária e de engenharia, “com descritivo genérico de de atividades e sem comprovação de serviços prestados”.

Outros R$ 600 mil foram pagos como comissão pela negociação de contratos com patrocinadores do Cruzeiro, o que, na prática, é a pessoa recebendo duas vezes pelo mesmo serviço.

Legal

Todas essas questões, que foram repassadas ao Ministério Público, só poderão ser consideradas crimes se a movimentação do dinheiro tiver alguma irregularidade.

O fato de conselheiros receberem do Cruzeiro ou de terem sido feitos pagamentos sem a prestação do serviço, é uma irregularidade que precisa ser punida pelo Conselho Deliberativo.

E a eleição da próxima quinta-feira tem um papel importante neste aspecto, pois os dois presidentes eleitos terão de comandar a “limpeza da casa”.